كورونا.. إسرائيل تغلق معبر "اللنبي" بين الضفة والأردن

زين خليل/ الخليج 365

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إغلاق معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين)، الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما أورده منسق عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كميل أبوركن، في تغريدات بحسابه على تويتر.

وقال المسؤول الإسرائيلي، "حرصًا على صحة الجمهور. وبعد مشاورات مع كافة الجهات تقرر إغلاق معبر جسر اللنبي أمام حركة المسافرين بكلا الاتجاهين اعتبارًا من الآن حتى إشعار آخر".

وأضاف أنه "سيُسمح بمرور الحالات الاستثنائية وبعودة سكان المنطقة المتواجدين في الأردن إلى أماكن سكناهم خلال الفترة القريبة، بالتنسيق مع السلطات".

وأوضح أبوركن، أن ذلك ينطبق أيضا على الأردنيين الذين يتواجدون في المنطقة ويريدون العودة إلى بلدهم.

وتابع "سيبقى نقل البضائع بين إسرائيل والأردن كالمعتاد".

ومساء الإثنين، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، إغلاق معبر "الكرامة"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، أمام المغادرين فقط، حتى إشعار آخر، في إطار التدابير المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الأردن إغلاق جسر الملك حسين مع فلسطين، ضمن سلسلة قرارات للوقاية من تفشي كورونا.

و"معبر الكرامة" هو نقطة تفتيش تابعة للسلطة الفلسطينية قبل الوصول إلى الجسر، الذي تسيطر عليه إسرائيل وتسميه "اللنبي".

وقالت إدارة المعابر الفلسطينية، في بيان، إن "حركة القادمين إلى الضفة الغربية عبر المعبر، ستبقى كما هي عليه".

ويأتي القرار في إطار خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

والإثنين، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 25.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إسرائيل تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 58.

والأحد، أعلنت إسرائيل إغلاق حدودها البرية مع مصر خوفا من تفشي كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.