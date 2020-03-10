"تل أبيض" السورية.. القصر العدلي يباشر مهامه

تل أبيض(سوريا)/أشبر أدي يمان/الخليج 365

باشر القصر العدلي في مدينة "تل أبيض"، الواقعة ضمن منطقة عملية "درع السلام" (شمالي سوريا)، خدماته عقب انتهاء أعمال الترميم والتجهيز التي قامت بها فرق تركية.

وذكرت ولاية شانلي أورفة التركية، الثلاثاء، في بيان، أن فرق مركز التنسيق التابعة لها انتهت من أعمال ترميم وتجهيز مبنى القصر العدلي في "تل أبيض" المحررة من الإرهابيين في إطار "نبع السلام".

وأوضح أن القضاة وموظفي القصر العدلي باشروا مهامهم.

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يشار أن الفرق التابعة لمركز التنسيق، الذي أنشأته ولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي تركيا، تواصل أعمالها المتعلقة بخدمات البنية التحتية في "نبع السلام"، لا سيما توفير التيار الكهربائي، وتعبيد وصيانة الطرق، وتشغيل آبار المياه، وتهّجز المدارس تبغية عودة الحياة إلى طبيعتها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.



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