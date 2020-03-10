وزير بريطاني يحمّل النظام السوري مسؤولية اندلاع أزمة طالبي اللجوء

لندن / الخليج 365

وزير الدولة لشؤون التطورات الدولية نايجل أدامز:

- نعترف بالكرم الذي أظهرته تركيا وبالأعباء التي تتحملها في دعم ملايين اللاجئين الفارين من الحرب الداخلية في سوريا

حمّل وزير بريطاني، النظام السوري وروسيا مسؤولية اندلاع أزمة طالبي اللجوء الأخيرة، مؤكدا أن السبب وراء ذلك هو هجماتهما خصوصاً على إدلب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدولة لشؤون التطورات الدولية، نايجل أدامز، الثلاثاء، في مجلس العموم البريطاني.

وشدد أدامز على أن "الأحداث العنيفة الأخيرة في المنطقة دفعت الملايين من طالبي اللجوء إلى تركيا وما بعد تركيا".

وأعرب الوزير عن قلقه الكبير من الوضع على حدود اليونان.

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وأشار إلى أهمية الحوار في هذه المرحلة، مبديا سروره من اللقاءات التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، في بروكسل.

وأضاف: "نعترف بالكرم الذي أظهرته تركيا وبالأعباء التي تتحملها في دعم ملايين اللاجئين الفارين من الحرب الداخلية في سوريا".

وأردف: "السبب الرئيسي للهجرة يكمن في طبيعة النظام السوري المتهورة والقاسية، إضافة إلى الاعتداءات الروسية في إدلب".

وأكد أدامز أن بلاده تدعم الحوار السياسي من أجل إنهاء الحرب في سوريا بشكل نهائي، مبديا سروره من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت له تركيا مع روسيا.

ودعا أدامز النظام السوري وداعميه إلى المشاركة بحسن نية في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، لدعم مسار السلام في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.