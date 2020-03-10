تونس.. ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 6

تونس/ مروى الساحلي/ الخليج 365
أعلن مسؤول اللجنة الحكومية لمتابعة فيروس "كورونا"، في تونس، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 6.
وأفاد شكري حمودة، المدير العام للرعاية الصحية الأساسية ورئيس لجنة متابعة الفيروس بالبلاد، في مؤتمر صحفي، أن الحالة الجديدة لشقيق أحد مصابي "كورونا" بالبلاد.
وأوضح أن المصاب الجديد يخضع للعزل الذاتي في المنزل، دون تفاصيل أكثر.
والإثنين، ارتفع عدد المصابين بكورونا، الذي تسلل للبلاد في 2 مارس/آذار الجاري، إلى 5، بعد إعلان وزارة الصحة التونسية تسجيل 3 إصابات جديدة.
وآنذاك، أعلن الرئيس قيس سعيد، في تصريحات، اعتزام بلاده اتخاذ إجراءات وقائية جديدة لمواجهة الفيروس، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وعدد من الدول.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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