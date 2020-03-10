كورونا.. الأردن يعلن إغلاق معابر ووقف سفر ومنع دخول

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الثلاثاء، عن مجموعة من القرارات الجديدة، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، في إطار حرص المملكة ومواصلتها للحيلولة دون انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة سعد جابر، تلا فيه القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء الأردني.

ومن أبرز القرارات، أوضح جابر، وقف السفر من وإلى لبنان، ووقف السفر من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين (مع فلسطين).

وأضاف أنه تقرر "منع القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا من الدخول للأردن اعتبارا من الإثنين المقبل، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول".

وأعلن إيقاف المعابر البحرية مع مصر، ووقف المؤتمرات الدولية والمحلية في الأردن، إلا بما يسمح به مجلس الوزراء.

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وبحسب الوزير، تقرر أيضا "وقف حركة الركاب مع العراق برا واعتماد مطاري أربيل (عاصمة إقليم كردستان شمال العراق) و(العاصمة العراقية) بغداد للسفر".

ونفى الوزير، تعطيل المدارس والجامعات في هذه المرحلة.

ولفت إلى أنه تم رفض دخول باخرة تحمل على متنها 700 سائح قادمة من إيطاليا، كان من المتوقع وصولها في 24 مارس/ آذار الجاري، إلى ميناء العقبة، جنوبي الأردن.

وكغيره من بلدان العالم، اتخذ الأردن الذي لم يسجل سوى حالة إصابة واحدة بالفيروس، العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، إذ قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، خاصة القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وعلق رحلاته إلى إيطاليا.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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