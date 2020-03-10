شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق الدراسة.. «رسالة فخر» من مبارك العصيمي للمعلمين والمعلمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أشاد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي الأسبق لوزارة التعليم بجهود المعلمين والمعلمات الذين يجتهدون لتعليم الطلاب عبر وسائل التعليم عن بعد بعد قرار تعليق الدراسة.

وقال العصيمي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، “شعورٌ جميل يعيشه مجموعة من الزملاء المعلمين الذين يقدمون هذه الأيام دروساً لجميع أبنائنا وبناتنا في مدارس الوطن عبر البدائل الرقمية والمنصات التعليمية”.

وأضاف العصيمي موجها حديثه للمعلمين “أنت أستاذ لجميع طلاب وطالبات المرحلة في المملكة”.

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وكان وزير التعليم قد أعلن في وقت سابق تعليق الدراسة واعتماد وسائل التعليم عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.