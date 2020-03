دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن Maxima 7 ضوء ال اي دي بقوة 1200 واط للتصوير السينمائي

الإضاءة هي أداة مهمة في سرد ​​القصص المرئية، يمكننا استخدام الاضاءة الموجودة في موقع التصوير او ضوء الطبيعة والبيئة المحيطة أو حتى تجهيز مصدر ضوء متعدد لتشكيل الحالة المزاجية في المشهد، لذلك فإن الحاجة الى وحدة اضاءة قوية هو امر ضروري لكل مصور او مدير تصوير، هنا يبرز ضوء Maxima 7 وهو ضوء ال اي دي قيد التطوير في إيطاليا تم تصميمه كإضاءة نهارية 5600 كلفن وبقوة 1200 واط في تصميم خفيف الوزن. © القيادي الاعلان عن Maxima 7 ضوء ال اي دي بقوة 1200 واط للتصوير السينمائي

هناك مجموعة كبيرة من مصنّعي الإضاءة مما يجعل من الصعب اختيار نوع الإضاءة

المناسب لاحتياجاتك، لقد تحدثنا عن Apurture في الماضي وتحديداً حول LS C300d II

لأنه يحظى بشعبية كبيرة بين صانعي الأفلام بسبب مرونته وسعره، ولكن ماذا لو كنت

بحاجة إلى شيء أكثر قوة؟ أكثر سطوعاً؟ لا ضير في البحث دوماً عما يوفر لنا ما نحتاجه

ويوفر علينا بعض المال. * ضوء Maxima 7 مقارنة بوحدات الاضاءة الاحترافية

أين يقع ترتيب ضوء Maxima 7 في القائمة المزدحمة لمصنعي معدات الإضاءة؟

يأتي ترتيب هذا الضوء بعد Mole Richardson 20K و ARRI 18Ks / 12K

ولكن بالقرب من Joker 800 ذو الشعبية الجارفة، إنه مكافئ لـ 1200W أو 1.2K

من اضاءة HMI .. شاهد الفيديو التالي ثم تابع القراءة….

ولكن هناك الكثير من وحدات اضاءة 1.2K في السوق بما في ذلك Molepar 1200

و CAME-TV 1200 و ARRI True Blue D12، بماذا يتميز Maxima 7

في عامل الشكل وقوة الإضاءة؟.

يتم تثبيت الضوء في هيكل من الألومنيوم والبولي كربونات والذي يزن حوالي 9 كيلوجرام

بما في ذلك العاكس، بذلك يكون اخف من ARRI True Blue D12 ولكن أثقل

من Joker 800، بزاوية اشعاع عند 15 درجة ، يمكن لـ Maxima 7 رمي ما يقرب

من 58,000 لوكس لمسافة 3 متر.

ضوء Joker 800 يعطي تقريباً 37،600 لوكس لمسافة 3 أمتار إلا أن Maxima 7

يقع في مكان ما في الوسط ويمكن مقارنته بمصابيح LED مكافئة لـ 1200W المتوفرة.

يتميز Maxima 7 بالعديد من الميزات الأخرى التي اعتدنا عليها في وحدات الاضاءة

الاحترافية بما في ذلك تصنيف CRI و TLCI عالي والقدرة على التعتيم بسرعة تصل

الى 10000 إطار في الثانية وإخراج قوة اضاءة عالية منخفضة الضوضاء. اقرأ ايضاً | اضاءة Chimera F3 للتصوير الاحترافي داخل الاستوديو

تجدر الإشارة إلى أن ضوء Maxima 7 يمكن التحكم في قوة الإضاءة من 10٪

صعوداً الى 100٪ والذي قد يكون بمثابة سلبية لدى البعض، على الرغم من ذلك

يوفر الضوء 89000 شمعة يمكن استخدامها مع أي ملحقات اضاءة S-Type

مثل softbox للحصول على ضوء ناعم لطيف، هناك تطبيق للهاتف المحمول

قيد التطوير لتوفير تحكم أكثر في وحدة الاضاءة.

* السعر والتوافر

لا توجد أية معلومات عن التسعير بعد والتي ستلعب دورًا كبيرًا في استجابة المصورين،

يمكن أن تتراوح الاسعار لهذا الكم من الإضاءة ما بين 1500$ دولار إلى 8،000$ دولار

حسب جودة مصدر الضوء، تعرف على المزيد من المعلومات عبر الموقع الالكتروني. * مواصفات ضوء Maxima 7

– ضوء COB LED نهاري بقوة 700W

– تصنيف CRI 96+ و TLCI 97

– قابل للتركيز 250 مم (10 “)

– عدسة فريسنل بنظام تركيب S-Type

– تعتيم 10 ٪ إلى 100 ٪ بدون وميض Flicker

– زجاج فرينسل 250mm Borosilicate

– زاوية اشعاع: 15 درجة إلى 60 درجة

– مستوى الضجيج: 21dBa عند 1 متر

– طاقة: 90-250 فولت تيار متردد / 50-60 هرتز

– استهلاك الطاقة: 750 واط كحد أقصى ، 4A

– الوزن مع عاكس فريسنل: 9.9 كجم

