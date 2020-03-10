دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تدعم ساعة Series 6 الذكية القادمة بميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ابل لإطلاق إصدارها الجديد من الساعات الذكية Series 6 مع واجهة WatchOS 7 لاحقاً هذا العام، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن أن ابل تقدم ساعة Series 6 بميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، ونمط خاص للأطفال، مع آداة جديدة لقياس المسافات بدقة أكثر.

تشير التوقعات إلى أن ابل ستعقد مؤتمر للإعلان عن ساعة Series 6 مع واجهة WatchOS 7 في الفترة ما بين شهري أغسطس وسبتمبر، على أن تقدم ابل ساعتها القادمة بمجموعة من المميزات الجديدة.

رصدت بعض التغييرات الجديدة التي تقدمها ابل في ساعة Series 6 في التعليمات البرمجية لتحديث iOS 14، حيث يأتي الإصدار الجديد بميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، مع آداة جديدة لتحديد المسافات بسرعة ودقة أكبر، مع دعم مشاركة وجه الساعة الذكية من بين مميزات أخرى.

كما تأتي ساعة Series 6 الذكية باثنان من التحديثات الجديدة، حيث تأتي ميزة مشاركة وجه الساعة الذكية عبر تطبيق Watch على هواتف الأيفون، كما يتيح التحديث الجديد حفظ تفاصيل وجه الساعة في ملف في تطبيق الملفات، مع دعم مشاركتها لاحقاً عبر AirDrop، أيضاً يتيح التحديث الثاني تخصيص أوجه الساعة الذكية بإستخدام الألبوم كمصدر للصور.

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من جانب أخر يدعم تحديث WatchOS 7 بعض المميزات الجديدة مثل ضبط الإعدادات، ودعم إدارة أكثر من إصدار من ساعات ابل الذكية المخصصة للأطفال عبر هاتف واحد من هواتف الأيفون، لذا لن يحتاج الوالدين لأكثر من هاتف لإدارة الساعات الذكية المخصصة للأطفال.

كما تشير التسريبات إلى ميزة أخرى مخصصة للأطفال تعرف ب”Schooltime “، والتي تتيح ضبط إستخدام تطبيقات محددة أثناء ساعات الدراسة.

أيضاً يمكن لميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم في ساعة Series 6 مع واجهة WatchOS 7، أن تدعم المستخدم في تتبع فترة النوم، ومدى إستقرار المستخدم أثناء النوم، مع دعم المستخدم بتفاصيل عن إستهلاك البطارية، بينما تأتي الميزة الأخيرة التي تعرف بميزة Infograph Pro لدعم المستخدم بكافة المعلومات في وجه الساعة، كما تشمل تحديد سريع للمسافة، ودعم قياس السرعة والمسافة المقطوعة أثناء الرحلات.

المصدر

هذا الموضوع ابل تدعم ساعة Series 6 الذكية القادمة بميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم ظهر على التقنية بلا حدود.