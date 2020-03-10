- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50 حالة، فيما سجلت السلطات الفلسطينية إصابة جديدة ليصبح عدد المصابين 26 شخصا.
وقررت إسرائيل أمس الاثنين فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع العائدين إلى إسرائيل من رحلات السفر، خشية تفشي المرض.
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "قررنا اعتبارا من اليوم أن كل من يأتي إلى إسرائيل من الخارج سيدخل العزل لمدة 14 يوما، هذا قرار صعب لكنه ضروري للحفاظ على الصحة العامة".
من جهته، قال مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إن نتائج الفحوص المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي لوزارة الصحة الفلسطينية أظهرت حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وأضاف أن عدد المصابين بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 26 حالة، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح بقضاء طولكرم، أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.
شاهد: صلاة الجمعة في الأقصى: خطبة مقتضبة و20 ألف مصلي رغم كورونا
فيديو مقدم من Euronews
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: لحظة وقوع انفجارين في كابول خلال حفلي تنصيب كل من غني وخصمه عبد الله كرئيسين
وعزز الصراع على السلطة بين الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبدالله عبدالله المخاوف حيال الديموقراطية الهشة في أفغانستان في وقت تستعد الولايات المتحدة للانسحاب من البلاد عقب اتفاق أبرمته الشهر الماضي مه طالبان التي تبدو في وضع قوي وصفوفها موحّدة.
Euronews (Ar)
-
فيروس كورونا: عزل مناطق شاسعة في إيطاليا والسعودية تعلق السفر من وإلى 9 دول
فيروس كورونا يواصل الانتشار وعزل مناطق شاسعة في إيطاليا
Euronews (Ar)
-
نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم
نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم
Euronews (Ar)
Advertisements
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
صلاة الجمعة في الأقصى: خطبة مقتضبة و20 ألف مصلي رغم كورونا
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
المصدر: سبوتنيك + RT
كانت هذه تفاصيل خبر 76 مصابا بكورونا في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.