حقيقة فيديو حديث صدام حسين عن تهديد أمريكا له بفيروس كورونا

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تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب للرئيس الراحل صدام حسين وهو يتحدث بين معاونيه عن فيروس كورونا، قائلًا: "فيروس كورونا بيقولوا لنا كورونا وفيروس وسألت بعض الرفاق وإيه هذا الفيروس وإيه الكورونا قالوا سيدي ده فيروس يصيب الإنسان ويهاجمه وبعدين يقضي على حياته ويدمر له جهازه التنفسي".
وأضاف: "قولت لهم يخنقه يعني قالوا لا ده فيروس ما ينشاف إلا بالمجهر"، مستطردًا: "يعني العراقي اللي واكل البشر هل هيخاف من فيروس تحت المجهر هل هذه هي المرجلة وأنتوا لا تخافوا من الكورونا مع الأسف لأنكم أحفاد القعقاع تلبسوا الكمامات".
رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل كشفت حقيقة الفيديو، مؤكدة أن الفيديو مفبرك وأن هذا الصوت ليس صوت والدها.
ونشرت رغد عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الفيديو وعلقت: "فيديو مفبرك.. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين".
وفي العراق، بلغ عدد المصابين 65 حالة، وسقطت ست وفيات، بينما تعافت حالة واحدة. وفي إجراءٍ احترازي للحدّ من انتشار كورونا، أعلنت السلطات العراقية إغلاق قاعة المستثمرين في البورصة، على أن يتم التداول عن بُعد عبر المنظومة الإلكترونية، حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري. © متوفر بواسطة الوطن
وبلغ عدد المصابين في العراق 65 حالة، وتوفيت 6 حالات، بينما تعافت حالة واحدة بحسب "bbc".
وفي إجراءٍ احترازي للحدّ من انتشار كورونا، أعلنت السلطات العراقية إغلاق قاعة المستثمرين في البورصة، على أن يتم التداول عن بُعد عبر المنظومة الإلكترونية، حتى يوم 21 من الشهر الجاري.
شاهد: فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة
فيديو مقدم من Euronews
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فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.