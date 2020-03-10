المركزي السوري يعلن إصدار شهادات إيداع بالليرة

دبي - بواسطة محمد فارس © ALH/ مصرف سوريا المركزيالمركزي السوري يعلن إصدار شهادات إيداع بالليرة

أعلن مصرف سوريا المركزي عن الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية للعام الجاري وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف في البلاد.

وأوضح المركزي أن القيمة الإسمية للشهادة هي مئة مليون ليرة بأجل يبلغ 6 أشهر، والحد الأدنى لعدد الشهادات المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة هو خمس شهادات، بينما الحد الأقصى فتم تحديده بما لا يتجاوز 10% من حجم السيولة الفائضة لدى كل مصرف، ويحق لكل مصرف التقدم بـ 3 عروض، أما سعر الفائدة المقترح فيعبر عنه برقم صحيح ورقمين عشريين بعد الفاصلة.

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ووفق الإعلان الذي نشره المركزي في صفحته الرسمية، يبدأ تاريخ استحقاق الشهادة، المحدد بـ 6 أشهر، من تاريخ التسوية في 25 من الشهر الجاري، وتكون الشهادات قابلة للتداول بين المصارف بدءا من يوم العمل التالي ليوم التسوية.

ويبدأ المزاد يوم الثلاثاء في 24 مارس الجاري.

المصدر: RT