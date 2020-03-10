قطر.. 6 إصابات جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 24

الدوحة/ الخليج 365

​أعلنت الصحة القطرية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 24 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "‏‎المصابين تحت العزل التام في مركز الأمراض الانتقالية، كما تم فحص جميع المخالطين للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت الصحة القطرية، قرارا بمنع تداول الشيشة (الأرجيلة) في جميع المطاعم والمقاهي، حتى إشعار آخر.

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فيما أعلنت الحكومة، الإثنين، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعار آخر.

والأحد، قررت أيضاً تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، وهي: بنغلاديش والصين ومصر والهند وايران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.