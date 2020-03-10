لبنان.. 11 إصابة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 52

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365

أعلن مسؤول طبي لبناني، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ما أدى لارتفاع العدد إلى 52، منذ الظهور الأول للفيروس بالبلاد في 21 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي، فراس الأبيض، عقب الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان.

وأوضح الأبيض، أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لافتا إلى أن هناك حاجة لمستشفيات أخرى للتعامل مع حالات "كورونا".

وأوضح أن المريض الذي توفي اليوم وصل المستشفى حالته صعبة وقمنا له بالعلاجات، لكن تعرّض لمضاعفات مثل ارتفاع الضغط وارتفاع درجة الحرارة ما أدى إلى توقف قلبه ووفاته.

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والإثنين الماضي، أعلن مستشفى "رفيق الحريري" ببيروت، تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بكورونا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 41 حالة.

وبالحصيلة الجديدة، يرتفع عدد المصابين في لبنان إلى 52 بينهم حالة توفيت اليوم.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالمالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.