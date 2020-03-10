كورونا.. محافظة عراقية توقف خطبة الجمعة وتغلق مزارات شيعية

العراق/علي جواد/الخليج 365

قررت محافظة صلاح الدين شمالي العراق، الثلاثاء، وقف خطبة الجمعة وغلق مزارات شيعية، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب 73 شخصا بالبلاد.

وأوضحت خلية الأزمة المشكلة في المحافظة، في بيان أنه "تقرر رفع حالة التأهب الاحترازية في منافذ دخول المحافظة، وتوجيه الوقف السني في المحافظة، بإيقاف خطب الجمعة، في الوقت الحالي لحين تحسن الوضع".

وأوضح خلية المحافظة التي لم تظهر بها حالات إصابة بالفيروس بعد، أنه "تقرر مخاطبة الجيش لغلق المراقد (المزارات) الدينية في المحافظة لحين تجاوز الأزمة الحالية، والإبقاء على إغلاق المقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية حتى 21 مارس/آذار الجاري".

وتضم محافظة صلاح ذات ذات الغالبية السُنية 3 مراقد شيعية يشهد بعضها توافد المئات عليها للزيارة، فيما أفتى المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الثلاثاء، بالالتزام بمنع إقامة صلاة الجمعة حال استمرار انتشار كورونا في البلاد.‎

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان عن تعافي 15 مصاباً بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد، في 24 فبراير/شباط الماضي.

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واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إليها وهي: الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4031، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

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