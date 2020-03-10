أردوغان يطلب من بوتين التشارك في إدارة حقول نفط دير الزور بسوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره التركي رجب طيب أرودغان في موسكو يوم 5 مارس 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين التشارك في إدارة حقول النفط في دير الزور بشمال شرق سوريا بدلا من ”استغلال الإرهابيين“ لها.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل ”عرضت على السيد بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها“.

وقال أردوغان إن بوتين يدرس العرض، مضيفا أن يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.