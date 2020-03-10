شكرا لقرائتكم خبر عن بحكم العادة.. رئيس وزراء هولندا يصدر أمراً بمنع المصافحة ثم يصافح مسؤولاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على شاشة التلفزيون في بث مباشر لدعوة سكان البلاد البالغ عددهم 17 مليوناً إلى الكف عن المصافحة في إطار مساعي مكافحة فيروس كورونا، غير أنه كان أول من لم يلتزم بالأوامر الجديدة. وقال روته خلال مؤتمر صحفي الاثنين: «علينا من الآن فصاعداً الكف عن المصافحة بالأيدي». وأضاف: «يمكنكم التلامس بالقدمين أو المرفقين أو أي ما يمكنكم ابتكاره. لكننا سنكف عن المصافحة بالأيدي اعتباراً من اليوم». وبعد دقائق التف رئيس الوزراء، وصافح بحماس ياب فان ديسل رئيس المركز الهولندي لمكافحة الأمراض المعدية، الذي كان يشارك أيضاً في المؤتمر الصحفي. وأشار فان ديسل للخطأ الذي وقع فيه روته قائلاً: «عذراً، عذراً! لا، هذا ممنوع! دعونا نفعلها ثانية»، ثم انفجر في الضحك. وسجلت هولندا 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحكم العادة.. رئيس وزراء هولندا يصدر أمراً بمنع المصافحة ثم يصافح مسؤولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.