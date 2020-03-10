الإمارات تستنكر الهجوم في كابول

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ابوظبي: دانت الإمارات الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الافغانية كابول، أثناء حفل تنصيب أشرف غني رئيسا للبلاد لولاية ثانية في مراسم تزامنت مع تنصيب خصمه عبدالله عبدالله نفسه رئيسا.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".
والاثنين، استهدفت صواريخ العاصمة الأفغانية كابول الإثنين أثناء حفل تنصيب أشرف غني رئيسا للبلاد لولاية ثانية في مراسم تزامنت مع تنصيب خصمه عبدالله عبدالله نفسه رئيسا.
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