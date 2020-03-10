شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: إجمالى الحالات المسجلة لكورونا بالمملكة 20 حالة مؤكدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى، اليوم الثلاثاء ، أن إجمالى عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا فى المملكة، يبلغ حتى الآن 20 حالة مؤكدة (10 ذكور - 10 إناث) ومتوسط أعمارهم تبلغ 47 عاما ( 7 حالات منها كانت قادمة من إيران و3 حالات من العراق و3 مرت بإيران والعراق وحالة من الفلبين وهى بوضع صحى حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية).

وقد عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحى لفيروس (كورونا) اليوم اجتماعها العشرين، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، إذ اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية فى منافذ الدخول وتعزيزها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

Advertisements

وقال المتحدث، إن إجمالى عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد حول العالم بلغ 114 ألف حالة تم رصدها فى 115 دولة ، وبلغ عدد الحالات التى تم تعافيها وتشافيها 64 ألف حالة حتى الآن وبنسبة 56% من مجموع الحالات كما بلغ عدد الوفيات 4000 حالة وبنسبة 3.4% من إجمالى الحالات المسجلة.

وكان مجلس الوزراء السعودى، قد أدان، اليوم الثلاثاء، سلوك إيران غير المسئول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، فى وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ مما يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشى الإصابة بالفيروس، جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء اليوم فى قصر اليمامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.