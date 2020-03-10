شكرا لقرائتكم خبر عن علاوى يدعو السفير البريطانى فى بغداد للتواصل مع المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقى إياد علاوى، اليوم الثلاثاء، السفير البريطانى لدى بغداد ستيفن هيكى، للتواصل مع المتظاهرين فى ساحات الاحتجاج بالبلاد، مؤكدًا ضرورة مساندة الجهود الرامية لإحالة ملف المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذكر مكتب علاوى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الجانبين بحثا مجمل تطورات الأوضاع محليًا وإقليميًا والسبل الكفيلة بالوصول إلى حلول تسهم فى الوصول إلى الاستقرار والتنمية.

وعرض علاوى - خلال اللقاء - رؤيته لمعالجة الأوضاع الحالية وخارطة الطريق التى اقترحها لإصلاح العملية السياسية، إذ أبدى السفير البريطانى تجاوبه التام معها.

وكان محمد علاوى المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، قد أعلن عن اعتذاره عن التكليف، وذلك بعد ساعات من إرجاء البرلمان العراقى للمرة الثانية جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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وقال علاوى على تويتر، "قدمت رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفى بتشكيل الحكومة... رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".

كان مجلس النواب العراقى، الأحد، أجل مجدداً جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوى، لعدم اكتمال النصاب القانوني.