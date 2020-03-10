شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين تكشف حقيقة فيديو لوالدها الراحل يتنبأ خلاله بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن فيروس كورونا.

ولاقى مقطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل، حيث اعتبره الكثير فيديو حقيقى وصحيح، إلا أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نفت حقيقة الفيديو.

وأكدت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، أن "هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو"، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه، الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

Advertisements

وأوضحت رغد صدام حسين، أن "الشخص الذي نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين".

ويظهر الرئيس العراقي الراحل في الفيديو المزعوم، وهو يرأس اجتماعا لعسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد.