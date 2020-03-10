شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطالب إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان فى دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت المملكة العربية السعودية، إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان فى دول الجوار، وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، "أكدت السعودية أن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية فى اليمن ولبنان، أدى إلى حرمان المواطن الإيرانى من حقه فى التنمية وكذلك حقوق مواطنى تلك الدول فى التمتع بالأمن والاستقرار".

وطالب عضو وفد السعودية فى الأمم المتحدة فى جنيف محمد الخشعان، فِى كلمة خلال مناقشة أوضاع (حقوق الإنسان فى إيران) - إيران، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية فى الداخل الإيرانى والسعى لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب فى انتهاكات حقوق الإنسان فى دول الجوار.

وبحسب الوكالة "أعربت المملكة عن قلقها إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات فى إيران، فيما تتعرض له طوائف الكرد وعرب الأحواز والترك الأذربيجانيين من تمييز فى عدد من الجوانب له الأثر البالغ فى تمتعهم بحقوقهم الأساسية، ومن أبسطها الحق فى التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية".

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و على صعيد أخر، أدان مجلس الوزراءالسعودى ، اليوم الثلاثاء، تسهيل إيران دخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية، كما أشاد بدعم الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار، وأكد أن الإجراءات فى محافظة القطيف تأتى ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وإنشاء البرنامج الوطنى لتنمية قطاع تقنية المعلومات وإنشاء مركز الفعاليات.