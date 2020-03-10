شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يشارك فى تطهير وتعقيم الكعبة للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت حسابات لرواد موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، فيديو يرصد مشاركة الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس شئون الحرمين، في تطهير وتعقيم المسجد الحرام للوقاية من فيروس كورون ، فى غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة، إن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف.

وأضافت الوزارة، أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

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وقالت السعودية، إنها علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى تسع دول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء اليوم تسهيل إيران دخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية، كما أشاد بدعم الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار، وأكد أن الإجراءات في محافظة القطيف تأتى ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.