شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 66 فحصًا سلبيًا لمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا بواسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة مدينة واسط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استلامها نتائج الفحص المختبرى الخاصة بالمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، وعددهم 66 مشتبها، والتى جاءت جميعها سلبية (ليسوا مصابين)، وقال مدير عام صحة المحافظة الدكتور جبار الياسرى - فى تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن عدد الإصابات بكورونا فى واسط حتى الآن بلغت ثلاث حالات فقط منها اثنتان فى "الصويرة" وواحدة فى "جصان".. لافتا إلى أنه جميعا كانوا فى إيران.

وأضاف، أنه جرى إرسال عينات 69 شخصا للاشتباه فى إصابتهم بالفيروس من عموم محافظة واسط ،وتبين إصابة ثلاثة أشخاص فقط .. مبينا أن 66 حالة اشتباه ظهرت نتائج فحصهم سلبية.

وكانت قيادة شرطة محافظة النجف بالعراق ، قد أعلنت عن غلق المحافظة لمدة اسبوع، ابتداءً من غدا الاربعاء، وقالت القيادة فى بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تقرر "غلق محافظة النجف اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوع".

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واعلن محافظ النجف لؤى الياسري، أنه سيتم استثناء البضائع وابناء المحافظة من قرار منع الدخول.

وقال الياسرى فى بيان إن "غلق المنافذ الحدودية لمحافظة النجف الأشرف سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء للمواطنين و لمدة سبعة أيام باستثناء دخول البضائع وابناء المحافظة فقط".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتان فى النجف.