شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى : روسيا وسوريا غير مهتمتان بوقف دائم لإطلاق النار فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفرى: لا أعتقد أن روسيا والحكومة السورية مهتمتان بوقف دائم لإطلاق النار في إدلب وتسعيان لتحقيق نصر كامل. وأضاف المبعوث الأمريكى، إذا انتهكت روسيا والحكومة السورية وقف إطلاق النار فإن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين سيردون بسرعة بإجراءات وربما عقوبات. وأوضح المبعوث الأمريكى ، أن وقف إطلاق النار في سوريا بضمانات روسية كان وقفا مؤقتا فى السابق وينبغى ألا يكون هذا هو الحال في إدلب. Advertisements وذكر المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، أنه يمكن استبعاد إرسال قوات برية لمساعدة تركيا فى إدلب ونبحث ما يمكن فعله من الجو. وكان المبعوث الأمريكى الخاص بسوريا جيمس جيفرى، قال الأسبوع الماضى، إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية فى منطقة إدلب السورية، وأضاف جيفرى للصحفيين "تركيا شريك بحلف شمال الأطلسى، معظم الجيش يستخدم عتادا أمريكيا، سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكى : روسيا وسوريا غير مهتمتان بوقف دائم لإطلاق النار فى إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.