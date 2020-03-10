شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: تعافى 5 حالات جديدة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تعافى 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/- أن الحالات شملت ثلاثة أشخاص من الإمارات وشخصا من مصر والمغرب وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 17 حالة.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الإمارات، مشيرة إلي أن التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب قناة العربية اليوم الثلاثاء، وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أشاد بجهود دولة الإمارات فى إدارة أزمة فيروس كورونا من تخطيط وتنسيق وإجراءات وقائية، وغرد "قرقاش" عبر الحساب الرسمى لموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تحية تقدير وطنية لجهود فريق إدارة أزمة فيروس كورونا فى الإمارات، التخطيط والتنسيق والإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الأزمة العالمية بدأت مبكراً وبصورة علمية شاملة، لانزال فى مرحلة المواجهة، وبفضل جهود جنودنا المجهولين سنتخطاها وننتصر، حباً في الوطن وحرصاً عليه".

وبالأمس، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن 5 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا، جاء ذلك وفقا ما نقلته العربية، وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها من خلال التقصى النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا وأكدت أن جميع الحالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة.