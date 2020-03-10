شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية تسجيل أول حالة وفاة فى البلاد .
وكان رئيس وزراء المغرب، سعدالدين العثماني، الثلاثاء، أن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد، وكتب رئيس الوزراء على حسابه على "تويتر": "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر".
كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال، أمس ، إن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، مساء الاثنين، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأوضح المكى "تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، كما تم اختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس إلى مرسيليا بدل رحلتين".
وأضاف "على مستوى النقل الجوى، تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس خطوط طيران من إيطاليا إلا روما وتقرر التخفيض من عدد الرحلات من 14 إلى 3 رحلات فقط".
وقرر المغرب، الخميس الماضى، تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 أبريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ بحسب تتبع حالة الوضع.
وكانت لجنة عواصم الثقافة الأفريقية، أعلنت فى وقت سابق من هذا الأسبوع تأجيل الإطلاق الرسمي للاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الأفريقية، الذي كان مرتقبا يوم 26 مارس الجاري، إلى تاريخ لاحق، تماشيا مع التدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية، في إطار مكافحة خطر انتشار فيروس كورونا.
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