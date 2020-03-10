شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يصدر 10 قرارات.. ويدين سلوك إيران: تجاوزتم القوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الوزراء اليوم تسهيل إيران دخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية، كما أشاد بدعم الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار، وأكد أن الإجراءات في محافظة القطيف تأتى ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وإنشاء مركز الفعاليات.

تفصيلاً، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أطلع الملك المجلس على نتائج استقباله وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وخطوط الأنابيب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإسكان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 68/ 17 )، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية ومؤسسة المسح الجيولوجي والتعديني في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء في المملكة العربية السعودية ووزارة سلامة الأغذية والأدوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الرقابة على الأغذية ومجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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سادساً: قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز الفعاليات، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 ـ 21/ 41/ د )، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

ثامناً :بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 24 ـ 5/ 41/ د )، ورقم ( 38 ـ 14/ 41/ د )، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات)، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

تاسعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمقترح الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (713)، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 16/ 41/ د )، قرر مجلس الوزراء قيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عساف بن عبدالله بن عثمان العساف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

2 ـ ترقية الدكتور عبدالله بن سليمان بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

3 ـ ترقية حسني بن عبدالله بن محمد بوسطجي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة.

4 ـ ترقية سلطان بن محمد بن صالح السبيعي إلى وظيفة (مدير عام فرع المنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.