الخطوط المغربية تعلق رحلاتها إلى إيطاليا حتى إشعار آخر

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية المغربية، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إيطاليا، ابتداء من الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "الإعلان عن تعليق الرحلات إلى إيطاليا يأتي تفعيلا لقرار الحكومة المغربية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، عبر حسابه على "تويتر"، أن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

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ويأتي هذه القرار بعد تسجيل المغرب، الثلاثاء، أول حالة وفاة بسبب كورونا، ورصد إصابة مؤكدة بالفيروس لسائح فرنسي، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد لمواطن عائد من إيطاليا، قبل أن تسجل بعدها بيومين إصابة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 89 سنة، وهي التي وافتها المنية اليوم، وكانت تعاني من عدة أمراض مزمنة.

وقررت السلطات المغربية، الخميس، منع تنظيم جميع الفعاليات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها بأماكن مغلقة، لمواجهة تفشي الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.