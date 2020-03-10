كورونا.. قطر تمنع الشيشة في المطاعم والمقاهي

الدوحة/ الخليج 365

أصدرت وزارة الصحة القطرية، قرارا بمنع تداول الشيشة (النارجيلة) في جميع المطاعم والمقاهي العاملة في الدولة، اعتباراً من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الوزراة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن هذا "القرار يأتي في ضوء الأوضاع الصحية الراهنة وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا (كوفيد–19)".

وشددت على أن "أي جهة تخالف هذا القرار ستعرّض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية المتّبعة في هذا الإطار".

كما حثت الصحة القطرية كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

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ووصلت عدد الحالات المعنلة لكورونا حتى الثلاثاء في البلاد 18 حالة، وفق الإحصائيات الرسمية.

وأعلنت قطر، الإثنين، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعار آخر.

والأحد، قررت تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، وهي: بنغلاديش والصين ومصر والهند وايران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4089، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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