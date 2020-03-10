ميركل تلتقي حفتر في برلين

برلين/ الخليج 365

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في العاصمة برلين.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في بيان خطي، الثلاثاء، أن ميركل التقت حفتر في برلين، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية.

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وأضاف أن ميركل أكدت على أن استخدام القوة العسكرية لن يفضي إلى حل في ليبيا، مشددة على ضرورة المضي قدما في سبيل إرساء وقف إطلاق النار، والمفاوضات السياسية، في إشارة إلى قرارات مؤتمر برلين الأخير.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.



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