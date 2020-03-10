"أرامكو" تربح 149 مليار دولار مع صعود السهم 9.9 بالمئة

طارق خالد/الخليج 365

صعدت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنحو 149 مليار دولار في جلسة الثلاثاء بالبورصة المحلية، معوضة أكثر من نصف خسائرها في آخر جلستين.

كانت القيمة السوقية للشركة قد هوت بنحو 248 مليار دولار في آخر جلستين تداول (الأحد والإثنين) في البورصة المحلية.



وحسب مسح للأناضول، اعتمد على بيانات شركة "تداول" المشغلة للبورصة، ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 6230 مليار ريال (1661 مليار دولار) الثلاثاء، مقابل 5670 مليار ريال (1512 مليار دولار) الإثنين.



وصعد سهم الشركة بنسبة 9.9 بالمئة الثلاثاء إلى 31.15 ريال، مقابل 28.35 ريال الإثنين.



جاء ذلك، عقب إعلان الشركة عزمها تزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان المقبل، بزيادة 300 ألف برميل يوميا، عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.



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وحسب إفصاح للبورصة المحلية، الثلاثاء، قالت أرامكو إنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارا من مطلع الشهر القادم، وتتوقع الشركة أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل.



ويبلغ إنتاج السعودية النفطي 9.6 ملايين برميل يوميا وفق أرقام يناير/ كانون الثاني الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، وهو أقل من الطاقة القصوى المستدامة التي تستطيع إنتاجها، إلا أن وضعية السوق كانت تحتم على الرياض ضبط الإنتاج.



ويعني ذلك، أن السعودية ستضخ للسوق العالمية بما يفوق قدرتها الإنتاجية القصوى خلال الشهر المقبل، عبر استخدام مخزوناتها، بعد فشل اتفاق مع روسيا لتمديد وتعميق خفض إنتاج النفط.



وبدأت السعودية حرب أسعار وزيادة للإنتاج عقب فشل اتفاق (أوبك+) لتعميق خفض الإنتاح الكلي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا، لمواجهة تداعيات انخفاض الطلب بسبب فيروس كورونا، نتيجة الرفض الروسي.



وانهارت أسعار النفط، الإثنين، بنسبة 25 بالمئة كأدنى نزول ليوم واحد منذ 1991.



وفقدت الشركة 330 مليار ريال (88 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال جلسة تداولات البورصة المحلية، الإثنين فيما تراجعت قيمتها بنحو 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، الأحد.

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