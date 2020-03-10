الحكومة الفلسطينية تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 29.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 29، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في بيت لحم (جنوب) لأشخاص مخالطين للمصابين".

والخميس 5 مارس/آذار الجاري، أعلنت الحكومة تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بكورونا، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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