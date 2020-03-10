كورونا.. لبنان يغلق المتاحف ويعلق الأنشطة الرياضة

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365أعلن وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، الثلاثاء، إغلاق المتحف الوطني والمتاحف التابعة للوزارة في المواقع الأثرية، حتى إشعارٍ آخر، في إجراءات احترازية من فيروس كورونا.وقال مرتضى في تغريدة على تويتر: "القرار جاء حفاظا على سلامة المواطنين، وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا".

من جانبها، أصدرت وزيرة الشباب والرياضة في لبنان، فارتينيه اوهانيان، قرارا يتضمن دعوة الاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية إلى تعليق الأنشطة بأنواعها الرسمية أو الودية، حتى نهاية مارس/ آذار الجاري، وفق تعميم أصدرته الوزارة واطلعت عليه الخليج 365.وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا التعميم، معتبرة أنه "بمثابة إجراء احترازي يهدف إلى حماية السلامة والوقاية من انتشار كورونا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول حالة وفاة مصابة بالفيروس، لمريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر قبل نحو 3 أسابيع.

والإثنين، أعلنت مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بكورونا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 41 حالة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.