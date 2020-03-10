ولي العهد وترامب يبحثان أسواق الطاقة العالمية

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، يوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هاتفياً يوم الاثنين، وبحثا أسواق الطاقة العالمية وموضوعات أخرى.
وارتفعت أسعار النفط بنحو ثمانية بالمائة يوم الثلاثاء بعد يوم من أكبر هبوط لها في نحو 30 عاماً.
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