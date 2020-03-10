صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أنه “تمت السيطرة عملياً” على تفشي فيروس “كورونا” المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان. وقال “شي”: “تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يعلن السيطرة على تفشي “كورونا” في بؤرة انتشاره بهوباي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.