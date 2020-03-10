إسدال الستار على مهرجان الشملي الترفيهي

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – عبدالمجيد الذياب : برعاية سعادة محافظ محافظة الشملي المكلف الأستاذ / خالد الظفيري وبحضور ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة والمواطنين، تم مساء الأحد الموافق ١٣ / ٧ / ١٤٤١

اختتام مهرجان الشملي الترفيهي الذي رفع الستار عنه منذ شهر مضى، لينعش الأجواء في محافظةالشملي ويضفي كرنفالا مبهجا وسعادة كبيرة للعائلات التي تواجدت وازدحمت في مقر المهرجان الذي كان برعاية وتحت مظلة مؤسسة السفاعي الترفيهية .

سوق استثماري ناجح للأسر المنتجة التي قدمت الأكلات والمشروبات المتنوعة من المطابخ السعودية والعالمية والمنسوجات الشعبية وانتاج المزارع الوطنية من زيت الزيتون والتمور وصناعة العطور والخلطات المختلفة التقليدية ، كذلك إرساء قواعد ألعاب ترفيهية للأطفال وعروض لحيوانات الغابة وجولات على الخيول والأحصنة ومشاركة مثمرة لبعض المؤسسات التجارية التي اهتمت بتقديم معروضاتها من داخل وخارج المملكة

وطوال الثلاثين يوما ساهمت بعض المؤسسات والجمعيات في الشملي في إثارة الحماس وجذب الأنظار بإقامة ركن بلدية الشملي واجتهاد مستوصف بهجة بتقديم عروضه الصحية بالركن الخاص بهم للجمهور ومساهمته بالجوائز في المهرجان .

وكذلك مساهمة رابطة الشملي البيئية بتقديم محاضرات توعوية وضيافة حاتمية في خيمة الإستقبال لمرتادي المهرجان وساهمت أيضا لجنة التنمية بالضيافة في المهرجان

وتخللت بعض الأمسيات إقامة جلسات شعرية جميلة شارك فيها الشاعر سالم بن عمير والشاعر خلف بن معيتق

وغيرهم من الشعراء والمثقفين .

قدم الحفل الختامي الإعلامي عبدالمجيد الذياب والذي تم اختياره المدير التنفيذي للمهرجان بمشاركة فعالة وناجحة وتعاون مثمر مع نادي عنان السماء النسائي بالمحافظة .

ثم قصائد قدمها الشاعر /خلف بن معيتق والشاعر محمد بن عباس الحربي ، بعدها انطلاقة عملاقة لفقرات وعروض نادي عنان السماء المختلفة وعروض أخرى لفرقة جولد التي كانت بدايتها الرائعة على مسرح عنان السماء في المهرجان .

وبهذه المناسبة الختامية والوداعية كان لمدير مؤسسة السفاعي الأستاذ / سالم السفاعي، كلمة شكر وتقدير لمحافظ محافظة الشملي ورؤساء الدوائر وأهالي الشملي .

وقبل الختام الذي تنوع بفقراته وجذب اليه الأنظار بتقديم الشعر والأوبريتات والفلكلور التقليدي والموروث الشعبي. تم سحب الجوائز المقدمة من ادارة المهرجان للجمهور الكريم برعايةسعادة المحافظ المكلف الأستاذ خالد الظفيري ورئيس بلدية الشملي المهندس شايم الشمري . ثم قدم مدير المؤسسة الأستاذ/ سالم السفاعي

دروع تذكارية للمشاركين والمساهمين من دوائر حكومية وأفراد وفرق ساهمت بنجاح المهرجان ، متمنيا لهم دوام التألق والإبداع في سماء المملكة العربية السعودية وخدمة للوطن المعطاء داعيا أن يحفظ الله مملكتنا وحكومتها وشعبها من كل مكروه.