«الصحة» تلغي الإجازات الرسمية لمنسوبيها

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت وزارة الصحة إيقاف الإجازات الرسمية لمنسوبيها من العاملين الصحيين في القطاع الخاص والعام.

وأوضحت أنه يستثنى من قرارها بعض الحالات الضرورية وفقا لما تقدره المنشأة، مؤكدة حاجتها لكافة العاملين بها خلال الفترة الحالية التى تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد.

وشمل قرار الوزارة عدم تمكين العاملين الصحيين الذين تواجدوا في الدول ذات مستوى التنبيه الرابع فما فوق من مباشرة أعمالهم إلا بعد التقييم الصحي لهم وتقوم وزارة الصحة بآلية التقييم.