الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ الخميس على معظم المناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، خلال الفترة من يوم بعد غدٍ الخميس 12 /3 وحتى الأحد الموافق 15 /3 /1441هـ.
وتوقعت الهيئة أن تشمل التقلبات الجوية المتوقعة، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، فيما تشهد بعض المناطق عواصف ترابية، ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وشبه انعدام للرؤية الأفقية في مناطق أخرى.
وتوقع التقرير أن تتأثر معظم المناطق بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتباراً من يوم السبت على مناطق الشمال والغربية ثم وسط وشرق المملكة.
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