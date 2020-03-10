رسمياً .. مباريات الدوري الإسباني بدون جمهور

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقامة مباريات «الليجا» من دون جمهور حتى يوم 22 مارس الجاري، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ومن المقرر إقامة جميع مباريات الجولتين القادمتين في بطولة الدوري الإسباني خلف الأبواب المغلقة، بتوصيات من وزارة الصحة الإسبانية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن جميع الفرق وافقت على القرار، لذلك ستقام مباريات برشلونة وريال مدريد أمام خصومهم من دون حضور جماهيري، حتى نهاية مارس.

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