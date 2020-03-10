“الصحة” : حالات كورونا تتلقى العلاج في الرياض ومكة والشرقية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في مناطق الرياض ومكة والشرقية.

وكشف أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة بشأن تطورات فيروس كورونا، أن جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة كورونا، وإجراءات الحدّ من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس.

وتابع: متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في المملكة 47 عاماً منهم 10 ذكور و10 إناث.