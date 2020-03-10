إيران تعلن وفاة 54 مصاباً بـ”كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 54 وفاة جديدة بـ”كورونا”، مما يرفع الحصيلة إلى 291 حالة وفاة جراء الفيروس. وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بـ”كورونا” ارتفع إلى 8042 حالة. وكان قد أعلن، اليوم الثلاثاء في إيران عن وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود رضا بيروي متأثراً بإصابته بالفيروس.

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