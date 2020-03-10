أنقرة: الجيش التركي سيرد إذا خرقت الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - آليات عسكرية تركية في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن القوات التركية سترد في حال خرقت الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال تشاووش أوغلو في حوار مع وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إن "الجنود الأتراك سيقومون بما قاموا به سابقا"، في حال حاولت الحكومة السورية التقدم رغم وقف إطلاق النار في إدلب.

وأضاف أن روسيا ستحرس 6 كيلومترات جنوبي الطريق "M4" في إدلب بسوريا، في حين ستحرس تركيا 6 كيلومترات شمالي الطريق.

Advertisements

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا تواصل العمل من أجل وقف إطلاق نار دائم في إدلب.

كذلك كشف وزير الخارجية التركي أن "واشنطن عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب".