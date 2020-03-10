شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يبدأ الانسحاب من قاعدتين بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الجيش الأمريكي الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان، إحداهما في ولاية تشكل معقلاً لطالبان، كما أعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء، ما يشكل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي وقع في 29 فبراير بين الولايات المتحدة والمتمردين.

وأوضح مسؤول أمريكي رافضاً الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن هاتين القاعدتين تقعان في لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب) التي يسيطر عليها المتمردون إلى حد كبير، وفي ولاية هرات (غرب).

بحسب نص الاتفاق، يجب أن يخفض عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في البلاد من 12 ألفاً أو 13 ألفاً إلى 8600 بحلول منتصف تموز/يوليو. وسيتوجب إخلاء خمس قواعد من أصل عشرين قاعدة في البلاد.

لكن الكولونيل سوني ليغيت الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أعلن الاثنين أن القوات الأمريكية تحتفظ "بكل الإمكانات لتحقيق أهدافها".

من جهته، أعلن عمر زواك الناطق باسم حاكم ولاية هلمند أن 20 إلى 30 جندياً أجنبياً فقط غادروا لشكر قاه منذ نهاية الأسبوع.

والولايات المتحدة راغبة في إنهاء أطول الحروب في تاريخها، تعهدت بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 14 شهراً إذا احترمت حركة طالبان تعهداتها الأمنية. وتعتبر هلمند مع ولاية قندهار المجاورة معقلاً لطالبان وقد استهدفت فيها القوات الأمريكية والبريطانية بشكل خاص على مدى 18 عاماً من النزاع الأفغاني.