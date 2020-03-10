دفعة مساعدات طبية سعودية تصل إلى ووهان الصينية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





وصلت إلى مدينة ووهان الصينية دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتضمنت المساعدات 60 جهازاً للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازاً لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازاً لمراقبة المرضى، و500 مضخة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتسليم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم إرسال المزيد من الدفعات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات بعد توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مساعدات عاجلة للصين، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

