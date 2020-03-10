دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo NEX 3S 5G بشاشة waterfall وسعر يبدأ من 719 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Vivo الآن عن هاتف NEX 3S 5G الذي يضم معالج Snapdragon 865 مع شاشة بتصميم منحني waterfall، كما يدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، وينطلق بسعر يبدأ من 719 دولار.

يتميز هاتف NEX 3S 5G بشاشة AMOLED بتصميم منحني waterfall بزواية 90 درجة وحجم 6.89 إنش، كما تشغل الشاشة 99.6% من إطار الهاتف، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865 بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع شريحة مودم Snapdragon X55 5G لدعم الإتصال بشبكات 5G.

يأتي هاتف NEX 3S 5G بمعايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجا بايت رام، كما يدعم بمعايير UFS 3.1 في السعة التخزينية بسعة 512 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف نظام تبريد سائل.

كما يدعم هاتف NEX 3S 5G تقنية WiFi-6، ويضم شريحة NFC-eSE، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

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وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف NEX 3S 5G بكاميرة ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة مع فتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى مرتين، ورقمي 10 مرات، مع فتحة عدسات f/2.46.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية للهاتف بتصميم منبثق مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.09، أيضاً يدعم هاتف NEX 3S 5G إستشعار البصمة في الشاشة، كما يضم مدخل 3.5 للسماعات.

هاتف NEX 3S 5G يتميز بقياسات 167.44 في 76.14 في 9.4مم، كما يزن 219.5 جرام، ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.1، كما ينطلق النموذج الرئيسي من هاتف Vivo NEX 3S 5G بسعر 719 دولار الذي مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يتوفر للبيع في الأسواق في 14 من مارس.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo NEX 3S 5G بشاشة waterfall وسعر يبدأ من 719 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.