دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

19 عاماً ومازالت مجموعات جوجل موجودة، ويبدو أنها محاولة أخيرة لإعادة إحيائها عبر تصميم جديد ستطلقه قريباً يمكنك تجربته الآن.

وستعتمد جوجل في التصميم الجديد فلسفة ماتيريال الشهيرة بها، وسيكون هناك تحسينات في فرز نتائج البحث وحتى طريقة البحث وستكون عملية إنشاء مجموعة أسهل.

التصميم الجديد يجلب تحسينات في الاستكشاف، كما سيتم تجميع إعدادات المجموعات في قسم واحد لسهولة تصفحه وتعديل الإعدادات كما تشاء.

ولو أردت إنشاء مجموعة جديدة، كل ما عليك القيام به هو ثلاثة خطوات فقط وهذه العملية البسيطة تأمل من خلالها جوجل تحفيز المستخدمين على إنشاء المجموعة لدى خدمتها بدلاً من مجموعات فيس بوك مثلاً.

أما البحث وهو ما تتقنه الشركة جيداً، سيكون هناك معايير جديدة لفرز نتائج البحث للوصول بسرعة ودقة أفضل إلى ماتريده.

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وصفحة مجموعاتي ستعرض لك كل المجموعات التي انضممت إليها في مكان واحد في حال قمت بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل.

وستطلق جوجل على المساهمات الجديدة اسم المحادثات conversations بدلاً من الموضوعات Topics لتتوافق مع نفس الأفكار التي تعتمدها الشركة على منصات أخرى.

أخيراً لمدراء الصفحات هناك تحديثات في صفحة إدارة الأعضاء للوصول بسرعة للمشتركين والصلاحيات الممنوحة.

لو كنت من المهتمين والمستخدمين لمجموعات جوجل، يمكنك تجربة التصميم الجديد من هذه الصفحة، قبل أن يتاح لاحقاً رسمياً لكافة المستخدمين.

التدوينة جوجل تعتزم إطلاق تصميم جديد للمجموعات ظهرت أولاً على عالم التقنية.