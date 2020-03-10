"حزب الله" العراقي ينسحب من منطقة الآبار بعامرية الفلوجة

العراق/ سليمان القبيسي/ الخليج 365
انسحبت كتائب حزب الله العراقي، الثلاثاء، من منطقة الآبار في مدينة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، بعد السيطرة عليها عام 2014، وفق مصدر عسكري.
وفي تصريح للأناضول، قال ضابط برتبة مقدم بالجيش، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "كتائب حزب الله العراقي انسحبت اليوم من منطقة الآبار (على بعد) 23 كلم جنوب الفلوجة، ونقلت معداتها إلى محافظة بابل المحاذية والحدودية مع الأنبار (غرب)".
وأضاف المصدر أن "الجيش استلم الملف الأمني في المنطقة بعد انسحاب تلك القوة منه".
ويأتي الانسحاب بحسب توجيهات الحكومة المركزية، بإعادة المناطق المحررة إلى أهلها والتي تشغلها تلك الفصائل لغرض عودة النازحين إليها.
وسيطرت كتائب "حزب الله "العراقي على منطقة الآبار في عامرية الفلوجة عام 2014، فيما قامت بتهجير أهالي المنطقة مما دفعهم إلى النزوح للمخيمات وداخل مدينة عامرية الفلوجة.
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