"حزب الله" العراقي ينسحب من منطقة الآبار بعامرية الفلوجة

العراق/ سليمان القبيسي/ الخليج 365

انسحبت كتائب حزب الله العراقي، الثلاثاء، من منطقة الآبار في مدينة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، بعد السيطرة عليها عام 2014، وفق مصدر عسكري.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط برتبة مقدم بالجيش، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "كتائب حزب الله العراقي انسحبت اليوم من منطقة الآبار (على بعد) 23 كلم جنوب الفلوجة، ونقلت معداتها إلى محافظة بابل المحاذية والحدودية مع الأنبار (غرب)".

Advertisements

وأضاف المصدر أن "الجيش استلم الملف الأمني في المنطقة بعد انسحاب تلك القوة منه".

ويأتي الانسحاب بحسب توجيهات الحكومة المركزية، بإعادة المناطق المحررة إلى أهلها والتي تشغلها تلك الفصائل لغرض عودة النازحين إليها.



وسيطرت كتائب "حزب الله "العراقي على منطقة الآبار في عامرية الفلوجة عام 2014، فيما قامت بتهجير أهالي المنطقة مما دفعهم إلى النزوح للمخيمات وداخل مدينة عامرية الفلوجة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.