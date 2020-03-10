الإمارات.. 15 إصابة جديدة بكورونا يرفع العدد لـ 74

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها ضمن الحالات المشتبه فيها بالحجر الصحي.

وقالت وزارة الصحة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن "التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بكورونا، كانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الدولة".

وأضاف البيان أن "اكتشاف الإصابات نتيجة للفحص الطبي والحجر لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقا، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الإصابات 74 حالة، تعافى منها 12".

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وذكر أن "الإصابات الجديدة شملت 3 أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات وسيريلانكا وبريطانيا والهند، وشخص من كل من ألمانيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وإيران".

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4031، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.