فتوى للسيستاني: منع صلاة الجماعة للحد من "كورونا"

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أفتى المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الثلاثاء، بضرورة الالتزام بمنع إقامة صلاة الجماعة في المناطق التي تمنع فيها التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في إجابة السيستاني على سؤال وجه إلى مكتبه حول حكم صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا، نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمرجع الديني الشيعي.

وقال السيساتني في إجابته، إنه "حيثما مُنعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه محمل الجد".

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العراق منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير/شباط الماضي، إلى 73 إصابة، بينها 7 وفيات، و7 حالات تعافي، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

ومنذ تفشي كورونا تعددت الفتاوى بمنع بعض الشعائر الدينية مثل أداء العمرة والاعتكاف في رمضان ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بالمساجد، وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.

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