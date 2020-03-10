العراق.. مقتل ضابط بالجيش وعنصر بـ"الحشد" في هجوم لـ"داعش"

العراق/ علي جواد - إبراهيم صالح/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن ضابطا في الجيش وعنصرا في "الحشد الشعبي" قتلا في هجوم لداعش بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال المصدر للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن "مسلحين من تنظيم داعش شنوا، هجوما على حاجز أمني مشترك للجيش والحشد الشعبي بأطراف قضاء خانقين شمالي ديالى".

وأضاف المصدر أن "الهجوم خلف قتيلين ضابطا في الجيش برتبة ملازم، وعنصرا في الحشد الشعبي".

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من جهتها، قالت هيئة "الحشد"، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "مسلحي داعش شنوا هجوما على قوات للحشد في قرية تل عري بقضاء خانقين".

وأضافت الهيئة، أن "الهجوم أسفر عن مقتل آمر كتيبة الإسناد للواء 23 في الحشد الشعبي، محمد علي مجيد العنبكي".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.